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НовостиЭкономика26 июня 2023 11:00

Новый заем начали выдавать для помогающих СВО предприятий на Ставрополье

Малые и средние организации могут взять до 5 млн под 5% годовых
Маргарита КОТОВА
Новый заем начали выдавать предприятиям, помогающим СВО

Новый заем начали выдавать предприятиям, помогающим СВО

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье начали выдавать новый заем «V ПОДДЕРЖКУ» для предприятий , которые обеспечивают нужды спецоперации и военнослужащих. Он станет дополнением к тем, что уже имеются в регионе, будет выдаваться малым и средним предприятиям на сумму до 5 млн рублей под 5% годовых. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

— Бизнес быстро откликнулся на ситуацию, на запросы бойцов. Бронежилеты, некоторые комплектующие для военной техники, обмундирование – то, что сегодня выпускается в крае. Но есть еще предприятия, которые поставляют продовольствие в зону СВО, лекарства, они тоже могут обращаться, – написал губернатор в соцсетях.

Претендовать на заем могут в том числе и самозанятые, но они могут получить до 500 тысяч рублей. Заявления уже получают в краевом фонде микрофинансирования. Также деньги дают ветеранам спецоперации и их семьям, чтобы они могли открыть и развить свое дело.