В станице Ессентукской на Ставрополье аварийно отключили свет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На Ставрополье, в станице Ессентукской, оборвалась линия электропередач, из-за чего произошло аварийное отключение электричества. Под ограничение попали 485 абонентов – 1455 человека, из них 482 детей. Об этом написал в социальных сетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

ГДЕ НЕТ СВЕТА В СТАНИЦЕ ЕССЕНТУКСКОЙ 26 ИЮНЯ

- улица Виноградная;

- улица Цветочная;

- улица Бригадная;

- улица Баррикадная;

- улица Степная.

Сейчас на месте обрыва ЛЭП работает бригада в составе трех человек и одной единицы техники. Специалисты устраняют причины аварии на линии. У людей не будет света примерно до 18:00, однако время может увеличиться.