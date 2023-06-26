В станице Ессентукской на Ставрополье аварийно отключили свет
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
На Ставрополье, в станице Ессентукской, оборвалась линия электропередач, из-за чего произошло аварийное отключение электричества. Под ограничение попали 485 абонентов – 1455 человека, из них 482 детей. Об этом написал в социальных сетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
- улица Виноградная;
- улица Цветочная;
- улица Бригадная;
- улица Баррикадная;
- улица Степная.
Сейчас на месте обрыва ЛЭП работает бригада в составе трех человек и одной единицы техники. Специалисты устраняют причины аварии на линии. У людей не будет света примерно до 18:00, однако время может увеличиться.