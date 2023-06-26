Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:20

В Ставрополе 39-летний мужчина ножом зарезал мать

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе 39-летний местный житель может попасть в тюрьму за убийство матери. В мае этого года подозреваемый и потерпевшая распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Мирно решить конфликт не удалось, и злоумышленник потянулся за ножом.

— Во время ссоры обвиняемый нанес 60-летней женщине не менее десяти ударов кухонным ножом по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.