В Ставрополе 39-летний мужчина ножом зарезал мать

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе 39-летний местный житель может попасть в тюрьму за убийство матери. В мае этого года подозреваемый и потерпевшая распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Мирно решить конфликт не удалось, и злоумышленник потянулся за ножом.

— Во время ссоры обвиняемый нанес 60-летней женщине не менее десяти ударов кухонным ножом по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.