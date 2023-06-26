Пенсионера-мошенника приговорили к 9 годам на Ставрополье за обман на 800 млн

Пенсионер-мошенник обманул 1688 человек на 800 млн и получил 9 лет колонии Фото: Даниил ОПАРИН

В Курском округе Ставрополья осудили 67-летнего мошенника. Злоумышленник обманул 1688 человек на сумму более 800 млн рублей. Будучи руководителя сельскохозяйственного кооператива, он воровал деньги вкладчиков. Пострадали жители множества округов Ставропольского края и даже Владикавказского и Моздокского филиалов, сообщили в пресс-службе региональных судов.

— Путем обмана, похитил денежные средства вкладчиков Курского, Ставропольского, Кисловодского, Нефтекумского, Степновского, Минераловодского, Пятигорского, Буденновского, Георгиевского, Зеленокумского, Тюменского, Прохладненского, Владикавказского и Моздокского филиалов, – пишет ведомство.

В суде изучено 450 томов уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд признал вину пенсионера и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в суде удовлетворили гражданские иски о возмещении причиненного мошенником ущерба. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.