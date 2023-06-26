На улицы Ставрополя вернут автобусы №37 и №51

В Ставрополе вновь запустят автобусы №37 и №51 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе на дороги снова выйдут автобусы №37 и №51, заявил на брифинге в правительстве министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа. Сейчас для региона планируется закупка 204 новых автобусов, для краевой столицы приобретут 40 единиц общественного транспорта средней вместительности.

— Есть несколько маршрутов, в том числе 37 и 51, по которым мы уже несколько раз проводили конкурсы по поиску перевозчика, но на них никто не заявляется. Поэтому эти автобусы будут направлены в ГУП «Крайтранс», который и займется обслуживанием этих маршрутов, – сказал Евгений Штепа.

Документация на возвращение маршрутов уже готовится, они будут курсировать по регулируемому тарифу, так как обслуживаются не частной организацией, а государством. Также министр сказал о том, что есть планы получение в этом году обещанных на 2024 год 45 троллейбусов.

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