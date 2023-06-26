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НовостиПроисшествия26 июня 2023 13:16

Четыре ребенка пострадали на аттракционе-карусели в Грозном

По данному факту началась доследственная проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Чеченской республике

Фото: пресс-служба СУ СКР по Чеченской республике

В Грозном четыре ребенка пострадали на аттракционе. Вечером 25 июня в парке отдыха несовершеннолетние отдыхали и решили пойти на карусель. Из-за технических неполадок что-то произошло, и катающиеся пострадали. На место вызвали медиков, приехали и правоохранительные органы.

— На аттракционе-карусели были травмированы четверо несовершеннолетних. После оказания необходимой медицинской помощи трое детей были направлены на амбулаторное лечение, еще одна девочка госпитализирована, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чеченской республике.

Сейчас началась доследственная проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О заведении дел пока не сообщается.