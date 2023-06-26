Героин и метадон в пемзе пыталась пронести жительница Ставрополья осужденному

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В селе Краснокумском на Ставрополье в исправительную колонию № 3 от 38-летней жительницы станицы Александрийская поступила посылка к 56-летнему заключенному. Сотрудники тюрьмы осмотрели передачку, в которой находились продукты и средства личной гигиены. Однако там нашли и запрещенные вещества.

— В результате тщательного досмотра с применением служебной собаки были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с героином и метадоном, спрятанные ухищренным способом в пемзе, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

На женщину завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ за пересылку наркотиков. Сейчас проводятся следственные действия, собираются доказательства вины злоумышленнницы. Расследование продолжается, после фигурантке грозит срок, который ей определят в суде.