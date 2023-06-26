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НовостиПроисшествия26 июня 2023 14:03

Героин и метадон в пемзе пыталась пронести жительница Ставрополья осужденному

Теперь ей самой грозит срок за распространение наркотиков
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В селе Краснокумском на Ставрополье в исправительную колонию № 3 от 38-летней жительницы станицы Александрийская поступила посылка к 56-летнему заключенному. Сотрудники тюрьмы осмотрели передачку, в которой находились продукты и средства личной гигиены. Однако там нашли и запрещенные вещества.

— В результате тщательного досмотра с применением служебной собаки были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с героином и метадоном, спрятанные ухищренным способом в пемзе, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

На женщину завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ за пересылку наркотиков. Сейчас проводятся следственные действия, собираются доказательства вины злоумышленнницы. Расследование продолжается, после фигурантке грозит срок, который ей определят в суде.