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НовостиПроисшествия26 июня 2023 14:37

За прошлую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 27 млн рублей

Против неизвестных заведены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 27 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 27 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за минувшую неделю, с 19 по 25 июня, местные жители отдали мошенниками 27 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции постоянно проводят профилактику мошенничества, но люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Кисловодске 53-летнему местному жителю поступил звонок от якобы сотрудника одного из финансовых учреждений. Он сообщил, что на имя мужчины подана заявка на оформление кредита, – пишет ведомство.

Чтобы избежать обмана мошенников, жертве предложили самостоятельно оформить кредит и отправить на якобы резервные счета. После этого незаконная операция должна была сорваться, а взятый мужчиной долг – списаться.

На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Злоумышленника ищут сотрудники полиции.