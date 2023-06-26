За прошлую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 27 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 27 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за минувшую неделю, с 19 по 25 июня, местные жители отдали мошенниками 27 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции постоянно проводят профилактику мошенничества, но люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Кисловодске 53-летнему местному жителю поступил звонок от якобы сотрудника одного из финансовых учреждений. Он сообщил, что на имя мужчины подана заявка на оформление кредита, – пишет ведомство.

Чтобы избежать обмана мошенников, жертве предложили самостоятельно оформить кредит и отправить на якобы резервные счета. После этого незаконная операция должна была сорваться, а взятый мужчиной долг – списаться.

На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Злоумышленника ищут сотрудники полиции.