Жительнице Осетии дали условный срок за побои 10-месячной дочери

Жительнице Осетии дали условный срок после того, как она нанесла побои своей 10-месячной дочери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной Осетии осудили 33-летнюю местную жительницу за побои. Подсудимая была недовольна поведением своей 10-месячной дочери, которая не хотела засыпать и капризничала. Вместо того, чтобы попробовать успокоить ребенка, ныне осужденная начала бить малышку.

— Женщина, будучи недовольной поведением своей 10-месячной дочери, нанесла ребенку два удара по щеке, причинив ей телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей левой щеки, – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

На мать завели уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Во время судебного заседания злоумышленница признала свою вину в преступлении. Суд признал вину женщины, и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил ее к лишению свободы сроком на один год условно.