Змеи продолжают пугать жителей Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье змеи продолжают пугать местных жителей, только за 24 июня спасатели дважды выезжали на вызовы по отлову пресмыкающихся. Первый случай произошел в селе Преградном Красногвардейского округа. Змея забралась в одну из комнат жилого дома и напугала людей. На место выехали специалисты, чтобы поймать нарушительницу покоя.

— Вторая же визитерша вторглась на цокольный этаж многоэтажного дома в Георгиевке. Там-то ее и заметила владелица одной из квартир. Напуганная женщина сразу же обратилась за помощью к спасателям АСГ Георгиевска, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Всех пойманных змей выпустили обратно в естественную среду обитания. Их жизни ничего не угрожает, хотя они и сами были не опасны для людей. Спасатели продолжают выезжать на вызовы по поводу пресмыкающихся.