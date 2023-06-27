Всю ночь сильные ливни затапливали трассы Ставрополського края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье всю ночь лили дожди, которые затопили трассы, осадки выпадают и утром. Сперва автоинспекторы заметили надвигающуюся непогоду на трассе «Астрахань – Элиста – Ставрополь» в Грачевском округе, дорогу подтопило. После дождь добрался до Петровского и Туркменского округов. На их пересечении ночью ограничили движение.

— Вниманию планирующих выезд в направлении Петровского и Туркменского округов. На автодороге «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла» вводится временное ограничение движения на участке с 20 по 23 километр. Из-за ливня на проезжей части образовались грязевые потоки, дорога подтоплена, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Вода на участке трассы сильно затопила проезжую часть, из-за чего движение по дороге было опасным, автоинспекторы просили не ездить по этой дороге. Ближе к утру ограничение расширили до 44 километра, а в 5:45 ведомство сообщило о снятии ограничений.

Утром ливни с сильным ветром автоинспекторы заметили в Левокумском и Грачевском округах. Видимость на дорогах сильно ограничена, ведомство просит снижать скорость и держать дистанцию. Ограничения пока что не вводятся.