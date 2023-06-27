Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Пятигорске перекрыли проспект Калинина из-за неотложного ремонта дороги. На нескольких участках с сегодняшнего дня запретили движение для грузовиков или всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Для грузовых транспортных средств проезд запретили по нечетной стороне проспекта на участке от улицы Георгиевской до улицы Зеленой.

Всем видам транспортных средств нельзя ездить по нечетной стороне проспекта на участке от улицы Шоссейной до улицы Зеленой.

Объезжать перекрытый участок дороги предлагают по улицам Зеленая, Шоссейная, проспекту Советской Армии. Ограничение будет действовать, пока специалисты не закончат работы по восстановлению проезжей части.