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НовостиОбщество27 июня 2023 7:36

В Михайловске на Ставрополье отключили воду из-за аварии на водопроводе

Вода сейчас поступает из Ставрополя
Данил ЮРКОВ
В Михайловске аварийно отключили подачу воды

В Михайловске аварийно отключили подачу воды

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Михайловске на Ставрополье произошло аварийное отключение воды из-за проблем на подающем водопроводе, сейчас она поступает из Ставрополя. Утром, сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» вышел из строя регулятор давления, из-за чего буквально прорвало запорно-регулирующая арматуру.

— Аварийная бригада ПТП Сенгилеевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» приступила к устранению аварийной ситуации, сроки устранения АВР и восстановления подачи воды уточняются и будут сообщены дополнительно, – сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

На период ограничения людям будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо оставить заявку по телефону: 8(86553) 6-28-30. Работы по восстановлению водопровода уже начались, вода поступать в штатном режиме примерно в 14:00.