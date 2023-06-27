В Михайловске аварийно отключили подачу воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Михайловске на Ставрополье произошло аварийное отключение воды из-за проблем на подающем водопроводе, сейчас она поступает из Ставрополя. Утром, сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» вышел из строя регулятор давления, из-за чего буквально прорвало запорно-регулирующая арматуру.

— Аварийная бригада ПТП Сенгилеевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» приступила к устранению аварийной ситуации, сроки устранения АВР и восстановления подачи воды уточняются и будут сообщены дополнительно, – сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

На период ограничения людям будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо оставить заявку по телефону: 8(86553) 6-28-30. Работы по восстановлению водопровода уже начались, вода поступать в штатном режиме примерно в 14:00.