За серию экстремистских публикаций в интернете жителю Ставрополя дали срок

Жителя Ставрополя осудили за серию экстремистских публикаций в интернете Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ставрополе осудили местного жителя, который разместил серию экстремистских публикаций в интернете. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку ныне осужденного и установили, что злоумышленник неоднократно призывал других людей в сети к экстремизму и терроризму.

— Используя информационно-телекоммуникационные сети разместил серию публикаций, содержащих призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя подсудимого признали виновным и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, а также запрету заниматься администрированием сайтов на 2 года.