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НовостиПроисшествия27 июня 2023 8:05

Власти округа Ставрополья через суд обязали купить кровать 95-летнему ветерану

Пенсионеру была необходима медицинская кровать, но добиваться ее пришлось через суд
Данил ЮРКОВ
Власти округа на Ставрополье через суд обязали купить кровать для ветерана

Власти округа на Ставрополье через суд обязали купить кровать для ветерана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курском округе Ставрополья прокуратура через суд добилась восстановления прав ветерана Великой Отечественной. 95-летний пенсионер нуждался в средстве реабилитации – больничной кровати, для которой встал в очередь. Правда, очередь оказалась долгой, и с декабря 2022 ветеран ничего не получит. Поэтому было решено потребовать ускорение процесса выдачи кровати.

— В целях защиты прав пенсионера прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на министерство труда и социальной защиты населения края обязанности обеспечить ветерана техническим средством реабилитации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, фактическое устранение выявленного нарушения находится на контроле ведомства.