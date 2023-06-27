Власти округа Ставрополья через суд обязали купить кровать 95-летнему ветерану

Власти округа на Ставрополье через суд обязали купить кровать для ветерана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курском округе Ставрополья прокуратура через суд добилась восстановления прав ветерана Великой Отечественной. 95-летний пенсионер нуждался в средстве реабилитации – больничной кровати, для которой встал в очередь. Правда, очередь оказалась долгой, и с декабря 2022 ветеран ничего не получит. Поэтому было решено потребовать ускорение процесса выдачи кровати.

— В целях защиты прав пенсионера прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на министерство труда и социальной защиты населения края обязанности обеспечить ветерана техническим средством реабилитации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, фактическое устранение выявленного нарушения находится на контроле ведомства.