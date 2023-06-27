Под колесами маршрутки в Невинномысске погибла пешеход-нарушительница

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Невинномысске на улице Революционной под колесами маршрутки погибла пешеход. Предварительно, водитель «ГАЗели NEXT» сбил женщину, которая неожиданно выбежала на дорогу на красный, со слов автомобилиста, сигнал светофора. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшей и разбирательств.

— От полученных травм пешеход скончалась, ее личность пока не установлена (на вид женщине около 55 лет). За рулем «ГАЗели» находился 51-летний местный житель, стаж вождения которого 33 года, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За весь свой длительный стаж водитель ни разу не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. В салоне маршрутки сидели три пассажира, которые подтвердили версию перевозчика – транспорт ехал на зеленый, а пешеход шла на красный.

По факту аварии началась проверка, правоохранительные органы назначили экспертизы. Степень ответственности участников происшествия и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.