Зоны охраны будут установлены вокруг памятников культурного наследия на территории строящегося курорта «Мамисон»

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Сергея Меняйло

По поручению главы РСО – Алания Сергея Меняйло Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии ведет работу по разработке зон охраны вокруг объектов культурного наследия, расположенных на территории строящегося Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе.

Как сообщил председатель Комитета Ацамаз Галуев, на территории будущего курорта находятся 50 объектов культурного наследия, в том числе 27 – федерального значения, 16 объектов регионального значения и 7 выявленных объектов культурного наследия. Постановлениями Правительства РСО – Алания прошлых лет утверждены зоны охраны 38 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, которые находятся в селениях Калак, Тиб, Лисри, Згил и Тли и т.д.

– В рамках комплексной работы по реализации масштабного проекта «Мамисон» Глава республики Сергей Меняйло поставил перед Комитетом задачу – принять меры по сохранению памятников культуры на территории ущелья. Действенным средством в этом вопросе станет создание зон охраны объектов. Для чего нужны такие зоны? Для того, чтобы ограничить застройку в непосредственной близости от объектов и сохранить их в исторической среде. В этом году мы планируем разработать зоны охраны 5 объектов культурного наследия регионального значения. Это башня Елоевых и Ныхас в селении Калак, святилища Камцхойы-Майрам, Камцхойы Реком и Камцхойы-Каузад в селении Камсхо Алагирского района, – рассказал Ацамаз Галуев.

Также руководитель ведомства пояснил, какие именно виды зон охраны устанавливают для того, чтобы обеспечить сохранность объектов культурного наследия: охранная, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (ОКН). До того, как будет разработан проект зоны охраны того или иного памятника культуры, на прилегающей к нему территории действует защитная зона объекта культурного наследия, и на это время вся градостроительная деятельность вокруг него замораживается.

Кроме того, Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии планируется принять меры по консервации объектов культурного наследия.