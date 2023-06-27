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НовостиПроисшествия27 июня 2023 9:31

В запрещенном для купания водоеме на Ставрополье спасатели нашли труп мужчины

По словам очевидцев, погибший пошел купаться, окунулся и не всплыл
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В станице Барсуковской на Ставрополье спасатели достали из водоема тело утонувшего мужчины. Очевидцы трагедии рассказали, что погибший пошел к водоему старого карьера, где купание запрещено. Там он окунулся в прохладную воду, а вот всплыть ему не удалось. Тогда на место происшествия вызвали специалистов.

— На поиски отправились две группы спасателей ПАСС СК – АСП Ставрополя и АСГ Невинномысска. Работы велись несколько дней. Пассовцы использовали водолазное снаряжение и вели поиски с лодки, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Тело мужчины нашли примерно в 300 метрах от места купания потерпевшего. Погибшего передали в руки правоохранительных органов, которые начали разбираться в причинах трагедии.