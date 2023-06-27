Зарезал из ревности: на Ставрополье 18-летний парень жестоко расправился с возлюбленной

Парень со Ставрополья жестоко расправился с бывшей девушкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Краснокумского Георгиевского округа Ставрополья на 18-летнего парня завели уголовное дело после убийства его бывшей девушки. Вечером 26 июня пара поссорилась, девушка решила уйти от молодого человека. Тогда ныне подозреваемый на почве ревности и расставания взял нож, решив расправиться с возлюбленной.

— Подозреваемый вооружился кухонным ножом и нанес 17-летней девочке не менее 15 ударов в область тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На парня завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Следователи задержали фигуранта, скоро ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, нашли и изъяли орудие преступления, назначили судебные экспертизы и собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.