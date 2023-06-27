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НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:00

Пьяный водитель без прав в Ставрополе устроил аварию из-за нарушения ПДД

Ему назначили административный арест на 10 суток
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе автоинспекторы при патрулировании города получили информацию об аварии. Водитель одной из машин нарушил очередность проезда, выезжая со второстепенной дороги, из-за чего врезался в другое авто. Сотрудники приехали на место, где поняли, что автомобилист пьяный.

— Гражданину предложили пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался. При проверке выяснилось, что водительских прав участник столкновения никогда не получал, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь. Материалы направили в суд, где ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.