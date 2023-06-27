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НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:02

Жертва молчала больше года: насильника 13-летней девочки осудят на Ставрополье

Россиянина осудят за изнасилование 13-летней девочки на Ставрополье
Данил ЮРКОВ
Насильника 13-летней девочки осудят на Ставрополье

Насильника 13-летней девочки осудят на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Предгорном округе Ставрополья под суд отправят 23-летнего жителя соседнего регина, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. По версии следствия, вечером 29 июня 2021 года в одном из домов города Лермонтова злоумышленник решил надругаться над жертвой. В преступлении ему никто не помешал, а потерпевшая молчала об этом больше года.

— В одном из домовладений города Лермонтова, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. О противоправных действиях парня потерпевшая молчала больше года, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сейчас расследование завершили, и материалы направили прокурору для утверждения обвинения.