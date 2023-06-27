Губернатора Ставрополья наградили орденом Дружбы за особые заслуги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Екатерининском зале Большого кремлевского дворца 27 июня наградили губернатора Ставропольского края Владимир Владимирова наградили орденом Дружбы. Глава региона получил награду «За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

За что дают орден Дружбы

Орден Дружбы учрежден в РФ в марте 1994 года, его вручают за за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за ряд других достижений. Глава Ставрополья также удостоился этой государственной награды.

Государственных наград удостоились порядка 90 человек: общественные деятели, депутаты, сенаторы и главы регионов. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, награды вручил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.