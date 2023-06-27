В Осетии завели уголовное дело после аварии с 19 пострадавшими и одной погибшей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии на водителя маршрутки завели уголовное дело после страшной аварии, в которой пострадали 19 пассажиров, в том числе два ребенка, и одна женщина умерла. Маршрутчик поехал через дорогу, по которой сходила вода, и транспорт оказался в овраге. На место вызвали спасателей, чтобы вытащить людей из плена. Теперь виновнику происшествия и перевозчику грозит наказание.

— По пути следования на 7 километре автодороги «Владикавказ – Хурикау-Моздок» между селами Батако и Зильги в Правобережном районе республики, из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

На организацию-переводчика завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.

Расследование продолжается, в ходе него дадут оценку действиям водителя и других ответственных за перевозку.