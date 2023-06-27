Пять населенных пунктов на Ставрополье остались без света Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Предгорном округе Ставрополья произошло аварийное отключение света, причиной тому стала, по всей видимости, сильная непогода в регионе. Из-за дождя с градом, молниями и ветром до 23 м/с не только топило дороги, но и обрывало линии электропередач. Это и стало причиной ограничения в пяти населенных пунктах.

ГДЕ В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ НЕТ СВЕТА 27 ИЮНЯ

- поселок Подкумок;

- поселок Свободы;

- поселок Горный;

- поселок Сунжа-Ворошиловка.

- четыре тысячи абонентов села Ессентукского.

В итоге без света остались тысячи абонентов, специалисты в ближайшее время будут чинить причину аварии, чтобы дать людям электричество. Пока что в пяти населенных пунктах Предгорного округа люди сидят без света.