Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 14:43

Пять населенных пунктов в Предгорном округе Ставрополья остались без света

Причиной тому стало аварийное отключение электроэнергии
Данил ЮРКОВ
Пять населенных пунктов на Ставрополье остались без света

Пять населенных пунктов на Ставрополье остались без света

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Предгорном округе Ставрополья произошло аварийное отключение света, причиной тому стала, по всей видимости, сильная непогода в регионе. Из-за дождя с градом, молниями и ветром до 23 м/с не только топило дороги, но и обрывало линии электропередач. Это и стало причиной ограничения в пяти населенных пунктах.

ГДЕ В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ НЕТ СВЕТА 27 ИЮНЯ

- поселок Подкумок;

- поселок Свободы;

- поселок Горный;

- поселок Сунжа-Ворошиловка.

- четыре тысячи абонентов села Ессентукского.

В итоге без света остались тысячи абонентов, специалисты в ближайшее время будут чинить причину аварии, чтобы дать людям электричество. Пока что в пяти населенных пунктах Предгорного округа люди сидят без света.