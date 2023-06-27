В Ставрополе осудят участника ограбления банка на 264,5 млн рублей

В Ставрополе осудят участника ограбления банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе осудят вора, который вместе с другими участниками преступной группы – их дела выделены в отдельное производство – обокрал банк. Фигурантом стал 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель, который в октябре 2022 года убрали сигнализацию и проник вместе с соучастниками в здание, чтобы забрать деньги и драгоценности.

— В общей сложности им удалось похитить денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые изделия, принадлежащие банку, и сбережения физических лиц, хранящихся в индивидуальных сейфах, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На фигуранта завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Другие участники ограбления, вероятно, получили те же дела, однако их расследование продолжается.

— Уголовное дело [41-летнего фигуранта – Прим.] направлено в Промышленный районный суд города Ставрополь для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.