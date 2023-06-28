Провалившегося в колодец собственного дома мужчину спасли на Ставрополье

Фото: пресс-служба Минераловодской службы спасения

На телефон 112 поступил экстренный вызов от жителя села Дунаевка на Ставрополье. Мужчина рассказал, что по неосторожности провалился в колодец собственного дома, а вот вылезти обратно у него не получалось. Спасатели выехали на место происшествия, чтобы достать человека.

— Спасатели Минераловодского центра по ЧС выехали на место происшествия. Спустившись к нему в колодец, спасатели обвязали мужчину веревками и при помощи альпинистского снаряжения вытащили его наверх, – сообщили в пресс-службе Минераловодской службы спасения.

Бригада скорой помощи тоже приехала на место происшествия и осмотрела спасенного. Мужчина не пострадал, поэтому выполнившие работу специалисты свернулись и уехали.