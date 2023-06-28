Мотоциклист в Ставрополе погиб после аварии с нарушителем ПДД

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Индустриальной насмерть сбили мотоциклиста. Водитель «Хендэ Солярис» поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл «Кавасаки», человек за рулем которого серьезно пострадал. На место вызвали скорую помощь для госпитализации пострадавшего и автоинспекторов для разбирательств.

— С места ДТП в реанимацию был доставлен 37-летний мотоциклист, житель Левокумского округа, где от полученных травм скончался. За рулем автомобиля находился 36-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года автомобилист получил 10 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения, в основном за превышение скоростного лимита. У него взяли кровь, чтобы установить состояние опьянения. По факту аварии началась проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.