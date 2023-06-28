Предложил попробовать: на Ставрополье знакомый дал девушке-подростку наркотики и отправил ее в реанимацию

Мужчина со Ставрополья склонил девушку попробовать наркотики, из-за чего она попала в реанимацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекумскую городскую больницу на Ставрополье поступила 17-летняя жительница поселка Затеречный с признаками отравления неизвестными наркотиками. Девушку отправили в реанимацию, чтобы спасти жизнь от последствий потребления запрещенных веществ, а за разбирательства взялись правоохранительные органы.

— Выездом на место происшествия установлено, что подросток и ее 31-летний знакомый мужчина, проживающий в поселке Зимняя Ставка, находясь в его автомобиле, употребили наркотики, в результате малолетке стало плохо, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Водителя автомобиля поймали, на него составили протокол за отказ проходить тест на состояние опьянения. Ему грозит не только лишение прав, но и заведение уголовного дела по факту склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Правоохранительные органы начали проверку, после которой злоумышленника могут привлечь к ответственности.