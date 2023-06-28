СтГАУ перейдет на новую программу стратегических научных исследований

В основе новой программы - 20 перспективных направлений. Фото: stgau.ru

В основу исследований и научных разработок Ставропольского государственного аграрного университета в ближайшие пять лет лягут 20 перспективных направлений. Все они отвечают задачам госпрограммы «Приоритет-2030». В их числе - селекция и генетика в животноводстве и растениеводстве, устойчивое развитие сельских территорий, «зеленая» энергетика, а также БПЛА, био- и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Полученные результаты исследований в рамках новой программы дополнят имеющиеся программы подготовки отраслевых кадров. Фото: stgau.ru

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СтГАУ, новая программа полностью ориентирована под запросы современного бизнеса: конечный продукт каждого научного труда и разработки должен использоваться в производственных циклах предприятий агропромышленного комплекса.

- Вузу необходимо стать не только центром передачи знаний, но также центром передачи технологий. А их создание невозможно без погружения в экономику и проблематику технологического цикла. Поэтому нашим ученым необходимо понимать, что происходит в реальном секторе экономики, видеть лучшие технологии, применяемые в настоящее время в АПК. Тесная система взаимодействия науки и бизнеса позволит сделать прорыв в науке и образовании, - прокомментировал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Вуз планирует стать не только центром передачи знаний, но также центром передачи технологий. Фото: stgau.ru

Помимо этого полученные результаты исследований в рамках новой программы дополнят имеющиеся программы подготовки отраслевых кадров.