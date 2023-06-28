Хозяин кафе в Ставрополе пойдет под суд за продажу поддельного алкоголя

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе осудят хозяина кафе за торговлю фальсифицированным алкоголем. С 2021 года по март 2023 года злоумышленник в своем заведении продавал спиртосодержащие напитки, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Экспертиза показала наличие в продукции опасных примесей.

— Экспертизы показали наличие в продукции токсичных микропримесей, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека и создавать угрозу его жизни, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На хозяина кафе завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли еще 200 литров поддельного алкоголя.

— Уголовное дело направлено прокурором в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.