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В Туркменском округе Ставрополья перекли 42 километр трассы «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новорогулинск». Ограничение ввели в 11:10 из-за подтопления проезжей части для всех видов транспорта. Сейчас проезд по участку дороги опасен. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Из-за подтопления проезжей части, вызванной поднятием уровня воды в озере села Камбулат, на 42 километре автодороги «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новорогулинск» движение ограничено для всех видов транспорта, – пишет ведомство.

Объезжать перекрытый участок трассы предлагают по трассе «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла». Перекрытую дорогу снова откроют после того, как вода уйдет с проезжей части.