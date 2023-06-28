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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:50

Положенца вора в законе на Ставрополье осудили за разбои и вымогательства

Суд признал вину злоумышленника в преступлениях и приговорил к 10 годам строгого режима
Данил ЮРКОВ
Положенца вора в законе на Ставрополье приговорили к 10 годам колонии

Положенца вора в законе на Ставрополье приговорили к 10 годам колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске осудили так называемого положенца – того, кому вор в законе дал право принимать решения в его отсутствие и от его имени. Злоумышленник получил высокий статус в преступной иерархии и организовал преступную группировку для вымогательства денег и разбоя.

— Используя свой статус в криминальной среде, сформировал преступную группу с целью вымогательства денежных средств у предпринимателей региона Кавминвод и совершения разбойных нападений, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На положенца завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). При этом ведомство не сообщает о делах участников группировки и по факту разбоев.

Суд признал вину злоумышленника и приговорил к лишению свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.