Автоинспекторы на Ставрополье помогли водителю сломавшейся на трассе фуры

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На трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» автоинспекторы при патрулировании дороги заметили фуру, стоящую на аварийных огнях. Сотрудники остановились узнать, что произошло. Оказалось, у машины в пути разгерметизировалось одно из колес, водитель перевозил зерно из Левокумского округа в Буденновск.

— Наряд ДПС обеспечил безопасность дорожного движения на месте ремонта, включив сигнальные маяки. Пока один сотрудник помогал устранять неисправность, напарник следил, чтобы для других участников дорожного движения проезд по участку был свободным, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За час работы, до наступления темноты, автоинспекторы смогли закончить работу. Водитель смог поехать дальше до Буденновска, где его ждали с зерном. Перевозчик поблагодарил сотрудников за помощь и уехал.