Свыше 700 км воздушных ЛЭП отремонтировали «Россети Северный Кавказ» за 5 месяцев 2023 года

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» с повышенной ответственностью продолжают подготовку электросетевого комплекса округа к осенне-зимнему периоду. Мероприятия, которые для этого проводят специалисты, ведутся в соответствии с комплексной программой технического обслуживания и ремонтов энергообъектов компании.

Один из основных этапов – плановый текущий и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП). За пять месяцев этого года, следуя календарному графику, энергетики уже завершили ремонт 725 км ЛЭП различного класса напряжения. В том числе порядка 222 км – линий 35 кВ и выше, а также более 503 км ЛЭП 0,4 – 10 кВ (от линий данного класса напряжения электроэнергия поступает непосредственно в дома жителей).

Напомним, запланированные ремонтной кампанией мероприятия определяются с учетом территориальной специфики регионов, особенностей электросетевого комплекса субъекта и актуальными на текущий год задачами.

Практически весь объем мероприятий в рамках вышеуказанной программы специалисты выполнят собственными силами - без привлечения подрядных организаций. Это позволяет усилить контроль за выполнением работ, повысить их эффективность и сократить расходы.