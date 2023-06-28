Водитель-бесправник возил малолетних детей в машине знакомого на Ставрополье

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В Левокумском округе Ставрополья автоинспекторы остановили автомобиль за нарушение. Сотрудники увидели, что на задних сидениях сидели дети без специальных кресел. Водитель оправдывался, что поездка была недолгой, у него попросили права, которые дать он не смог. Правоохранители начали проверять мужчину.

— При проверке выяснилось, что мужчина водительского удостоверения никогда не получал, права управления не имеет, а автомобиль взял у знакомого, чтобы съездить в магазин, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя составили протоколы за нарушение правил перевозки детей лицом, не имеющим прав. Всего ему грозят штраф на сумму в 18 тысяч рублей, но это решат после дальнейших разбирательств.