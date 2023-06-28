Мошенник убедил пенсионерку со Ставрополья продать квартиру и отдать 3,7 млн

Мошенник убедил пенсионерку со Ставрополья продать квартиру, взять кредит и отдать ему деньги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Изобильненском округе Ставрополья 66-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал о попытке мошенников взять на имя жертвы кредит. Чтобы пенсионерка избежала незаконной операции, собеседник убедил ее взять так называемый зеркальный кредит, а потом перевести все на указанный им счет. Потерпевшая отдала 280 тысяч рублей.

— Через несколько дней неизвестный вновь позвонил женщине и сообщил, что мошенники подали заявку на продажу принадлежащей ей квартиры. В ходе беседы он убедил пенсионерку самостоятельно продать квартиру, а денежные средства также перевести на безопасный счет, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Два раза введенная в заблуждение пенсионерка выполнила указания и отдала 3,7 млн рублей. Чуть позже жертва поняла, что ее обманули, и пошла с заявлением в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мошенника ищут сотрудники полиции.