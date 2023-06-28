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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:14

Кухонным ножом пырнул житель Ставрополя знакомую во время ссоры

За это на него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителю Ставрополя грозит срок за то, что ударил знакомую кухонным ножом

Жителю Ставрополя грозит срок за то, что ударил знакомую кухонным ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Ставрополя поступила женщина с ножевым ранением в области шеи, медики передали информацию о случившемся в дежурную часть полиции. Сотрудники выехали в медучреждение для разбирательств и стали разбираться в причинах телесных повреждений и пришли к выводу, что их нанес знакомый потерпевшей.

— В ходе застолья и возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшей один удар кухонным ножом в область шеи. Согласно заключению медицинской экспертизы, здоровью женщины причинен легкий вред, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские доставили 28-летнего жителя Ставрополя в отделение полиции, где он сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).