Кухонным ножом пырнул житель Ставрополя знакомую во время ссоры

Жителю Ставрополя грозит срок за то, что ударил знакомую кухонным ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Ставрополя поступила женщина с ножевым ранением в области шеи, медики передали информацию о случившемся в дежурную часть полиции. Сотрудники выехали в медучреждение для разбирательств и стали разбираться в причинах телесных повреждений и пришли к выводу, что их нанес знакомый потерпевшей.

— В ходе застолья и возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшей один удар кухонным ножом в область шеи. Согласно заключению медицинской экспертизы, здоровью женщины причинен легкий вред, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские доставили 28-летнего жителя Ставрополя в отделение полиции, где он сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).