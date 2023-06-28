Глава Ингушетии поздравил земляков с праздником Курбан-Байрам

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетия.

Глава Ингушетии Калиматов обратился к землякам со словами поздравления с праздником Курбан-Байрам. Он отметил, что этот светлый праздник верующие встречают с чувством духовной радости за всех мусульман, которые совершили Священный Хадж.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что праздник «Ид-аль-Адха» направляет мусульман к милосердию, щедрости, нравственности, а также учит избегать грехов и совершать добрые дела.

- В эти благословенные дни мы обращаем свои молитвы к Всевышнему о мире и спокойствии на нашей земле, взаимопонимании людей, о добром будущем для себя, своих родных и близких, своего народа, - отметил Калиматов.

Руководитель республики пожелал землякам светлого праздника, милости Всевышнего и вознаграждения за благие деяния.

- Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи в добрых делах! – сказал глава Ингушетии.