Спасатели достали застрявшую ногой в батареи годовалую девочку в Ставрополе

Фото: ПАСС Ставропольского края

Ночью 27 июня ставропольским спасателям поступило сообщение о застрявшей в батареи годовалой девочке. Специалисты выехали на место и увидели, что кроватка ребенка находится близко к радиатору отопления, в который попала нога малышки. Родители пытались самостоятельно вытащить застрявшую конечность, что у них не получилось.

— При помощи слесарного инструмента мы расклинили секции батареи и аккуратно освободили застрявшую ногу, – поделился спасатель АСП Ставрополя Алексей Безуглов. – Девочка не пострадала, на ноге остались лишь легкие ссадины, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Медицинская девочке помощь не понадобилась. Спасатели порекомендовали родителям отодвинуть кровать подальше от батареи, чтобы происшествие не повторилось.