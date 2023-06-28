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НовостиОбщество28 июня 2023 11:45

Спасатели достали застрявшую ногой в батареи годовалую девочку в Ставрополе

Радиатор отопления находился близко к кроватке, из-за чего нога ребенка попала в него
Маргарита КОТОВА
Фото: ПАСС Ставропольского края

Фото: ПАСС Ставропольского края

Ночью 27 июня ставропольским спасателям поступило сообщение о застрявшей в батареи годовалой девочке. Специалисты выехали на место и увидели, что кроватка ребенка находится близко к радиатору отопления, в который попала нога малышки. Родители пытались самостоятельно вытащить застрявшую конечность, что у них не получилось.

— При помощи слесарного инструмента мы расклинили секции батареи и аккуратно освободили застрявшую ногу, – поделился спасатель АСП Ставрополя Алексей Безуглов. – Девочка не пострадала, на ноге остались лишь легкие ссадины, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Медицинская девочке помощь не понадобилась. Спасатели порекомендовали родителям отодвинуть кровать подальше от батареи, чтобы происшествие не повторилось.