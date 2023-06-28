На Ставрополье мужчина предстанет перед судом за взятку 30 тысяч сотруднице МФЦ

В Ставрополе осудят взяткодателя, который дал 30 тысяч сотруднице МФЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Грачевском округе Ставрополья за дачу взятки осудят 40-летнего мужчину. Обвиняемый в сентябре 2021 года передал знакомой, которая работала ведущим специалистом МКУ «МФЦ Грачевского округа», взятку в размере 30 тысяч рублей.

Злоумышленник хотел, чтобы у него приняли документы на оформление шести земельных участков, которые он потом хотел зарегистрировать на себя без доверенности владельцев.

— За денежное вознаграждение передал ведущему специалисту многофункционального центра для регистрации договоры купли-продажи земельных участков от имени шести лиц, не имея советующей доверенности и согласия последних, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Правда, о преступлении узнали, и на злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Сейчас следствие собрало достаточно доказательств вины фигуранта, поэтому материалы направили в суд на рассмотрение.

—Уголовное дело в отношении взяткополучателя - бывшего ведущего специалиста по расчетно-кассовому обслуживанию населения МКУ «МФЦ Грачевского округа» (часть 3 статьи 290 УК РФ [Получение взятки – Прим.]), находится на рассмотрении в суде, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.