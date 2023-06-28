В Дербенте усилили меры безопасности в связи с приездом Путина

Фото: социальные сети

Перед приездом Владимира Путина в дагестанском Дербенте усилили меры безопасности: ряд центральных улиц перекрыли, на подъезде поставили ПВО. В социальных сетях местные жители делятся кадрами полицейских машин и бронетехники.

— В Дербенте весь город оцеплен сотрудниками, ожидают приезд Путина. На встрече с президентом примут участие представители Муфтията РД. От духовенства представлен заместитель муфтия Абдулла Салимов, – написали в социальных сетях.

Напомним, что «Комсомолка» разбиралась, действительно ли приедет Владимир Путин в Дербент. По данным сервиса FlightRadar, правительственный борт направился в Дагестан, а в сеть просочилось видео с правительственным кортежем.