В Ростовской области мужчина сам пришел в полицию через час после убийства

В Ростовской области мужчина убил человека, а через час сам явился в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах в Ростовской области расследуют уголовное дело против 29-летнего мужчины, который переехал в город и жил в съемной квартире. Николай (Все имена изменены – Прим.) жил на четвертом этаже, а выше – 34-летний Иван с женой и 14-летней дочерью. В день убийства потерпевший Иван распивал алкоголь дома, из-за чего поссорился с супругой, которая выгнала того в подъезд.

Иван вышел за дверь и громко включил музыку, чем потревожил уставшего после работы Николая. Мужчина вышел в подъезд с требованием, чтобы подвыпивший сосед выключил музыку. Правда, из-за этого произошел конфликт, сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Мужчины начали скандалить, а после вышли во двор для разбирательств. Там Николай не стерпел и достал нож, ударив несколько раз соседа. От этого Иван умер в карете скорой помощи, приехавшей за ним, – одно из ранений пришлось на сердце.

Николай убежал, но через час понял, что натворил, и пришел в отделение полиции. Там он отказался говорить что либо, сославшись на плохое самочувствие. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.