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НовостиПроисшествия28 июня 2023 14:47

Двух фигурантов дела об избиении полицейского осудят в Пятигорске спустя 7 лет

Уголовное дело фигурантов направили в суд
Данил ЮРКОВ
За избиение полицейского 7-летней давности в Пятигорске осудят двух мужчин

За избиение полицейского 7-летней давности в Пятигорске осудят двух мужчин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пятигорске двух мужчин осудят за преступление, совершенное 7 лет назад. 23 января 2016 года ныне обвиняемые стояли возле КПП возле здания ОМВД России по городу-курорту. Поссорившись с сотрудником полиции, злоумышленники начали избивать того и нанесли множество колото-резанных ран осколками разбитой бутылки. После они скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— После этого обвиняемые скрылись с места происшествия за пределы края. Сотрудник полиции с полученными телесными повреждениями был доставлен в больницу. Следователем СКР мужчины были объявлены в розыск, спустя 7 лет местонахождение обвиняемых было установлено, они были задержаны, – пишет ведомство.

На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья). Сейчас расследование завершено, и материалы по делу фигурантов направил в суд на рассмотрение. Там решится судьба обвиняемых.