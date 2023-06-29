Жара до +34 градусов вместе с ливнями и сильным ветром ожидается на Ставрополье

Дождь, гроза со шквалистым ветром и жару прогнозируют в последний день штормового предупреждения Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье последний день штормового предупреждения, и несмотря на грозовые дожди с градом и шквалистым ветром 20-23 м/с температура воздуха поднимется до +34 градусов. Сегодня, в четверг, 29 июня, в регионе и Ставрополе температура воздуха не упадет ниже +29 градусов днем, при этом в краевой столице без осадков.

Ночью пятницы, 30 июня, на Ставрополье все еще ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром, в краевой столице пойдет дождь. Уже днем в регионе прогнозируют лишь кратковременные осадки и температуру воздуха +22-27 градусов, скорость ветра с порывами будет достигать 15-18 м/с во время грозы. В Ставрополе будет прохладно – +22-24 градуса, при этом дожди будут сопровождаться грозами, а ветер разгоняется до 9-11 м/с.

В субботу, 1 июля, погода на Ставрополье вновь начнет ухудшаться, пойдут дожди с грозами и градом, скорость ветра достигнет 15-18 м/с, но воздух днем прогреется до +24-29 градусов. В Ставрополе кратковременные дожди с грозами, ветер будет дуть со скоростью 8-10 м/с, а температура воздуха составит +24-26 градусов.