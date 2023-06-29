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В Туркменском округе Ставрополья вторые сутки закрыта 42 километр трассы «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новокучарлинск» из-за подтопления проезжей части, вызванного прорывом дамбы. Порядка 50 метров дороги находится под водой, поток пересекает ее и идет в поля.

— Из-за подтопления проезжей части, вызванной поднятием уровня воды в озере села Камбулат, на 42 км автодроги движение ограничено для всех видов транспорта, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что объехать перекрытый участок можно по трассе «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла». Спасатель рассказал Радио «КП» о том, что происходит на дамбе и какие последствия принес ее прорыв. Вода в реках постепенно уменьшается, а значит, вскоре она уйдет с закрытой дороги.