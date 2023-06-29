Из Ставрополя в Херсонскую область отправили гуманитарный груз военнослужащим

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Херсонскую область из Ставрополя отправили еще одну партию гуманитарного груза для военнослужащих. На этот раз бойцы получили элементы обмундирования, одежду и обувь, личные принадлежности и инструменты для обустройства в полевых условиях, средства гигиены, аптечки, еду и технические средства. Уже начали собрать новую партию «гуманитарки».

— Отправили очередную гуманитарную помощь Херсонскую область, которая пострадала от наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Там на передовой – наши мобилизованные ставропольцы, и они несмотря ни на что выполняют свой воинский долг. А наш долг – им помогать в этом, – написал мэр Ставрополя Иван Ульянченко в социальных сетях.

Фонд социально-экономического развития и пункт сбора гуманитарной помощи закупают все необходимое для военнослужащих, грузы формируются по заявкам бойцов.