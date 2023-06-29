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НовостиОбщество29 июня 2023 7:31

В Минводах в рамках учений по гражданской обороне включат сирены

Людей просят сохранять спокойствие
Данил ЮРКОВ
В Минводах на учениях по гражданской безопасности включат сирены

В Минводах на учениях по гражданской безопасности включат сирены

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Минеральных Водах сегодня, 29 июня, начали проведение масштабных учений по гражданской обороне. Во время нее включат сирены, чтобы проверить их работоспособность. Людей просят не волноваться и сохранять спокойствие, так как опасности нет. Об этом в социальных сетях написал глава Минераловодского округа Сергиенко Вячеслав.

— Сегодня на территории города Минеральные Воды проводятся масштабные учения по Гражданской обороне. В рамках тренировки будет проверяться система оповещения. Будут включаться сирены, – написал Сергиенко Вячеслав.

Все в городе работает в штатном режиме, никакой опасности для людей нет. Учения проводятся с целью отработать защиту населения в случае реальной опасности: военного времени, способы ликвидации последствий нападения противника и других.