В Минводах на учениях по гражданской безопасности включат сирены
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Минеральных Водах сегодня, 29 июня, начали проведение масштабных учений по гражданской обороне. Во время нее включат сирены, чтобы проверить их работоспособность. Людей просят не волноваться и сохранять спокойствие, так как опасности нет. Об этом в социальных сетях написал глава Минераловодского округа Сергиенко Вячеслав.
— Сегодня на территории города Минеральные Воды проводятся масштабные учения по Гражданской обороне. В рамках тренировки будет проверяться система оповещения. Будут включаться сирены, – написал Сергиенко Вячеслав.
Все в городе работает в штатном режиме, никакой опасности для людей нет. Учения проводятся с целью отработать защиту населения в случае реальной опасности: военного времени, способы ликвидации последствий нападения противника и других.