Делегация "Россети Северный Кавказ" примет участие в работе СКЭФ-2023

Фото: "Россети Северный Кавказ"

Сегодня начал работу третий Северо-Кавказский энергетический форум (СКЭФ-2023).

Компания "Россети Северный Кавказ" традиционно выступает генеральным партнером крупнейшей макрорегиональной отраслевой площадки.

Мероприятие проходит при поддержке Полномочного представительства Президента РФ в СКФО, федеральных и региональных органов власти.

В церемонии торжественного открытия СКЭФ-2023 по поручению генерального директора группы "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко принял участие его заместитель по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков. Он также выступит модератором сессии "Передача и распределение электроэнергии".

В течение двухдневной деловой программы эксперты обсудят актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса округа.

В их числе: реализация Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года; исполнение федерального отраслевого законодательства; обсуждение национальных и инновационных проектов.

Одним из ключевых мероприятий форума 30 июня станет деловой завтрак "Электросетевой комплекс. Текущее состояние, вызовы, перспективы развития", который проведет компания "Россети Северный Кавказ" для партнеров и экспертов.

- Форум, безусловно, является важнейшей площадкой округа, которая ежегодно даёт возможности отраслевому сообществу и органам власти сообща находить новые решения, направленные на улучшение социально-экономического климата и развитие Северного Кавказа, - подчеркнул Сергей Поляков.