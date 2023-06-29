На Ставрополье продлили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье штормовое предупреждение продлили до 1 июля из-за сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра, который будет разгоняться до 20-23 м/с. Из-за этого есть риск возникновения ЧП и ЧС природного характера, подтопления низины, ухудшений условий дорожного движения, увеличение количества ДТП и другое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Существует вероятность ЧП и ЧС, связанных с нарушениями в работе транспорта, повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, – пишет ведомство.

Пешеходам и водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дороге, особенно вблизи перекрестков. Не следует долго находиться вблизи домов и под деревьями, а также возле ЛЭП. Дома не рекомендуется использовать электронику в грозу, а также стоит отойти от окон. Непогода продлится по крайней мере до 2 июля.