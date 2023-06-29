Экс-инспектор Минераловодской таможни украл инструменты на 208 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе задержали бывшего инспектора Минераловодской таможни, подозреваемого в превышении полномочий и краже. С конца 2022 по май 2023 злоумышленник похитил со Ставропольского таможенного поста инструменты на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Подозреваемый похитил с гаражного помещения, расположенного на территории Ставропольского таможенного поста, строительные инструменты в количестве 30 штук. Общая стоимость похищенного имущества составила более 208 тысяч рублей, – пишет ведомство.

По материалам МВД и УФСБ следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Кража» и «Превышение должностных полномочий». Сейчас расследование продолжается, доказательства вины фигуранта собираются следователями.